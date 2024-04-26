В Грузии задержан телефонный террорист  

В Батуми задержан местный житель. Ранее он позвонил в полицию и сообщил о том, что в местном ТЦ заложена бомба. Угроза не подтвердилась.

Грузинские силовики задержали мужчину, сообщившего о якобы минировании торгового центра в Батуми. ЧП произошло в мае этого года. Прибывшие на место оперативники ничего подозрительного не нашли.

«Задержанный является гражданином Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье "Ложное сообщение о терроризме" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от трех до шести лет»

– Служба госбезопасности Грузии

В ведомстве также обратили внимание на участившиеся случаи подобного рода. Отмечается, что, как правило, звонки с сообщениями о взрывных устройствах в людных местах поступают из-за рубежа. В то же время в стране также действуют телефонные террористы.