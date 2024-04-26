Вестник Кавказа

В Грузии задержан телефонный террорист  

В Грузии задержан телефонный террорист  
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Батуми задержан местный житель. Ранее он позвонил в полицию и сообщил о том, что в местном ТЦ заложена бомба. Угроза не подтвердилась.

Грузинские силовики задержали мужчину, сообщившего о якобы минировании торгового центра в Батуми. ЧП произошло в мае этого года. Прибывшие на место оперативники ничего подозрительного не нашли.

«Задержанный является гражданином Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье "Ложное сообщение о терроризме" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от трех до шести лет»

– Служба госбезопасности Грузии

В ведомстве также обратили внимание на участившиеся случаи подобного рода. Отмечается, что, как правило, звонки с сообщениями о взрывных устройствах в людных местах поступают из-за рубежа. В то же время в стране также действуют телефонные террористы.  

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1200 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поезд Ереван-Батуми возвращается на маршрут с 24 июня

Поезд Ереван-Батуми возвращается на маршрут с 24 июня

Аджария сообщила о резком росте туристического потока

Аджария сообщила о резком росте туристического потока

Батуми вошел в тройку лучших городов Европы для туристических инвестиций

Батуми вошел в тройку лучших городов Европы для туристических инвестиций

Сочи и Батуми свяжут прямые рейсы

Сочи и Батуми свяжут прямые рейсы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы