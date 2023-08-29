Двое виноделов трагически погибли в Грузии

ЧП случилось в одном из сел в Имерети. Двое мужчин погибли внутри квеври.
Смерть настигла двух жителей Грузии в кувшине для изготовления вина. О несчастном случае сообщают грузинские СМИ.
Трагедия случилась в Имерети. Житель села Дими Багдатского района решил спуститься в глиняный квеври, где настаивается вино, и забрать оттуда мезгу – раздробленную мякоть, кожицу и семечки (вино обычно держат в квеври вместе с ней).
Однако внутри сосуда мужчине стало плохо. На помощь ему отправился сосед, но и он потерял сознание. Оба мужчины скончались.
По предварительной версии, виноделы погибли из-за скопившегося внутри газа.
Отметим, что из мезги после того, как вино созревает, делают чачу.