Две оппозиционные партии предложили одного кандидата на пост мэра Тбилиси

Договорившиеся ранее о сотрудничестве оппозиционные грузинские партии выдвинули общего кандидата на пост мэра грузинской столицы. Его представление общественности состоялось сегодня.

Грузинские оппозиционные партии "Гахария за Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" будут участвовать в выборах мэра Тбилиси посредством единого кандидата – Ираклия Купрадзе.

Его официальное выдвижение было проведено сегодня в парке Рике. Купрадзе был представлен оппозиционером Алеко Элисашвили. В данный момент кандидат занимает пост генерального секретаря партии "Лело – Сильная Грузия".

Стоит отметить, что партии "Гахария за Грузию" и "Лело – Сильная Грузия" в июле заключили меморандум о сотрудничестве по выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября. Они будут участвовать в них с девизом "Вместе вернем себе наши города и села".