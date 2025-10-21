Два десятка митингующих задержали в Тбилиси

Задержания были произведены сегодня на акции протеста в центре Тбилиси. Причиной стало нарушение демонстрантами принятых недавно правил проведения акций протеста.

Демонстрация проходит в среду вечером в Тбилиси, проводятся задержания, сообщает пресс-служба полиции грузинской столицы.

По данным ведомства, задержаны около двух десятков человек – они попытались перекрыть дорогу перед законодательным органом. Они были задержаны за нарушение установленных недавно правил проведения митингов, им грозит административное наказание.

Кроме того, задержана молодая женщина. Правоохранители уточнили, что она отказалась выполнять законное требование полицейских, а вместо этого забралась на патрульную машину, после чего нанесла оскорбления стражам порядка и в целом обществу. Теперь в отношении нее может быть открыто дело по статье 239 Уголовного кодекса, в которой говорится о хулиганстве.