Вестник Кавказа

Дорогу в одно из самых высокогорных сел частично открыли в Грузии

Поселок Степанцминда
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Дорога в Шатили была закрыта в этот четверг из-за оползня. В воскресенье части дороги открыли для движения транспорта.

В Грузии по-прежнему остается закрытой дорога внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда). Об этом информирует 6 июля департамент автомобильных дорог.

При этом там отметили, что сегодня на 96-м километре дороги было восстановлено движение транспорта по одной полосе. 

Дорога в Шатили была закрыта для транспортных средств после того, как там 3 июля сошел оползень.

В настоящее время специалисты продолжают восстанавливать дорожное полотно. На месте работает техника.

 

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