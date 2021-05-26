Самая опасная дорога временно заблокирована в Грузии

В Грузии невозможно сейчас проехать по одной из самых опасных дорог страны из-за сошедшего оползня. Эта дорога соединяет Пшавели с Омало через перевал Абано.

В Грузии временно заблокирована единственная дорога, которая ведет в один из самых труднодоступных районов страны – Тушети. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на департамент автомобильных дорог.

По их данным, дорога получила повреждения в результате оползня, сошедшего в районе села Лечури. Из-за этого движение всех видов транспортных средств сейчас запрещено на участке с 10 по 72 километр трассы Пшавели – Абано-Омало.

Напомним, дорога Пшавели-Омало проходит через перевал Абано, расположенный на высоте почти 3 тыс метров над уровнем моря. Это узкая дорога, на которой часто сходят оползни. Из-за рельефа местности и тяжелых погодных условий движение по дороге осуществляется всего 4-5 месяцев в году.