Вестник Кавказа

В Грузии повысили штрафы для водителей

В Грузии повысили штрафы для водителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии обновили ПДД для водителей. Несанкционированная переделка автомобиля будет караться более высокими штрафами, а дрифт запретили для всех видов транспорта.

Согласно новым правилам, автовладельцы в Грузии заплатят больше денег в казну за самовольную переделку транспортного средства. 

Теперь автолюбители за несанкционированный тюнинг заплатят 200 лари. В частности, штрафы предусмотрены за попытки технического изменения выхлопной системы. 

Дорожные инспекторы получили возможность забрать автомобиль с кустарной модернизацией на штрафстоянку. 

Отдельная поправка дорожного кодекса касается штрафа за сигнальные огни, которые мешают другим водителям. Теперь провинившиеся водители заплатят до 2 тыс лари. 

Также новыми правилами запрещается дрифт для любых видов транспорта.

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