В Грузии повысили штрафы для водителей

В Грузии обновили ПДД для водителей. Несанкционированная переделка автомобиля будет караться более высокими штрафами, а дрифт запретили для всех видов транспорта.

Согласно новым правилам, автовладельцы в Грузии заплатят больше денег в казну за самовольную переделку транспортного средства.

Теперь автолюбители за несанкционированный тюнинг заплатят 200 лари. В частности, штрафы предусмотрены за попытки технического изменения выхлопной системы.

Дорожные инспекторы получили возможность забрать автомобиль с кустарной модернизацией на штрафстоянку.

Отдельная поправка дорожного кодекса касается штрафа за сигнальные огни, которые мешают другим водителям. Теперь провинившиеся водители заплатят до 2 тыс лари.

Также новыми правилами запрещается дрифт для любых видов транспорта.