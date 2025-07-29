Дональд Трамп: США не будут откладывать введение пошлин

Президент США Трамп заявил, что введение пошлин против импорта состоится 1 августа и не будет отложено на другой срок.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет откладывать введение торговых пошлин, которое было запланировано на 1 августа.

"Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!"

– Дональд Трамп

Президент США также заявил о введении пошлин в 25% в отношении импорта из Индии, которые начнут действовать в августе.

Отметим, что пошлины для импорта ряда стран в США с 1 августа составят от 25% до 40%. Вашингтон предлагает заключать соглашения для снижения тарифов.

Ранее представители Пекина и Вашингтона провели переговоры, в рамках которых договорились о продлении льготного периода на три месяца.