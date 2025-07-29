Вестник Кавказа

Дональд Трамп: США не будут откладывать введение пошлин

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Президент США Трамп заявил, что введение пошлин против импорта состоится 1 августа и не будет отложено на другой срок.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет откладывать введение торговых пошлин, которое было запланировано на 1 августа. 

"Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!"

– Дональд Трамп

Президент США также заявил о введении пошлин в 25% в отношении импорта из Индии, которые начнут действовать в августе. 

Отметим, что пошлины для импорта ряда стран в США с 1 августа составят от 25% до 40%. Вашингтон предлагает заключать соглашения для снижения тарифов.  

Ранее представители Пекина и Вашингтона провели переговоры, в рамках которых договорились о продлении льготного периода на три месяца.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1040 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.