Для мира на Ближнем Востоке необходимо решение палестинской проблемы - МИД РФ

Россия выступает за реализацию двугосударственного решения ситуации на Ближнем Востоке. Стабильный мир в регионе станет возможен только после урегулирования палестинской ситуации, заявил Вершинин на конференции в ООН.

Пока сохраняется палестинская проблема, подлинного мира в ближневосточном регионе не будет, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ООН на конференции, посвященной мирному урегулированию палестинского вопроса.

Прежде всего дипломат отметил, что конференция в ООН проводится "с опозданием почти в полтора месяца".

"События на Ближнем Востоке, беспрецедентный кризис и масштабная эскалация насилия вновь показали: без справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы в регионе не наступят подлинный мир и безопасность"

– Сергей Вершинин

Он напомнил, что на 80 лет была отложена реализация законных чаяний палестинцев на собственное суверенное государство - двугосударственная формула была заложена в резолюции 181 Генассамблеи ООН от 1947 года.

"Однако из двух предусмотренных указанной резолюцией государств было создано только одно - Израиль"

– Сергей Вершинин

В Москве выступают за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое могло бы мирно и безопасно сосуществовать с Израилем, отметил замглавы МИД РФ.

"Признание палестинской государственности Россией, как и десятками других государств, было сделано не ради аплодисментов, а в интересах двугосударственного решения"

– Сергей Вершинин