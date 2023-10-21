Девочка наелась таблетками от астмы в Туапсинском районе

Девочка едва не погибла в Туапсинском районе. Оставшись одна она съела упаковку таблеток от астмы.
Девочка четырех лет съела упаковку таблеток от астмы. ЧП произошло в Туапсинском районе, когда родители отвлеклись от малышки.
«Она проглотила таблетки от бронхиальной астмы, которые взрослые не успели убрать подальше от глаз ребенка»
– врач станции скорой помощи Туапсинского района.
Девочке промыли желудок, в настоящее время она продолжает оставаться под наблюдением медиков.
Напомним, что если все-таки случилось, что ребенок проглотил не предназначенное ему лекарство нужно вызвать скорую. Не стоит пытаться вызвать рвоту или дать какие-либо другие лекарства без указания врача. Важно сохранять спокойствие и довериться профессионалам.