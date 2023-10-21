Вестник Кавказа

Девочка наелась таблетками от астмы в Туапсинском районе

Девочка наелась таблетками от астмы в Туапсинском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Девочка едва не погибла в Туапсинском районе. Оставшись одна она съела упаковку таблеток от астмы.

Девочка четырех лет съела упаковку таблеток от астмы. ЧП произошло в Туапсинском районе, когда родители отвлеклись от малышки.

 «Она проглотила таблетки от бронхиальной астмы, которые взрослые не успели убрать подальше от глаз ребенка»

– врач станции скорой помощи Туапсинского района.

Девочке промыли желудок, в настоящее время она продолжает оставаться под наблюдением медиков.

Напомним, что если  все-таки случилось, что ребенок проглотил не предназначенное ему лекарство нужно вызвать скорую. Не стоит пытаться вызвать рвоту или дать какие-либо другие лекарства без указания врача. Важно сохранять спокойствие и довериться профессионалам.

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