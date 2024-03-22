Десятки километров дорог намерены привести в порядок в Ереване за год

В мэрии армянкой столицы анонсировали масштабные ремонтные работы на городских дорогах. За год власти планируют обновить десятки километров дорожного покрытия

В течение 2024 года в Ереване намерены отремонтировать 55,3 км дорог. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления строительства и благоустройства.

Выступая 1 апреля на селекторном совещании в столичной мэрии, Тигран Гегамян поведал, что больше всего дорог приведут в порядок в административных районах Центр (10 300 метров), Ачапняк (8500) и Эребуни (7800) и Нор Норк (5300).

Ремонтные работы также осуществят в районах Аван (4400), Норк-Мараш (4400), Малатия-Себастия (3900), Шенгавит (3400), Канакер-Зейтун (3100), Нубарашен (2300), Давидашен (1300) и Арабкир (600).