Вестник Кавказа

Трассу "Каспий" на месяц закрыли на ремонт

Трассу "Каспий" на месяц закрыли на ремонт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астраханской области с сегодняшнего дня на месяц ограничили движение большегрузов по трассе "Каспий" – в течение этого времени ее порядком разбитое дорожное полотно приведут в порядок.

Дорожные службы Астраханской области с сегодняшнего дня, 22 марта, на месяц ограничили движение грузовиков по трассе Р-22 "Каспий", сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Каспий".

Ограничения вводятся для ремонта дороги, которая уже давно требует серьезного ремонта – они дадут возможность провести ремонтные работы максимально эффективно, к тому же это обеспечит должную безопасность для самих большегрузов, передает "АиФ Астрахань"

Также частично будет ограничено движение грузовиков по трассе М-4 "Дон" на участке Тамбов – Волгоград – Астрахань.

Впрочем, ограничения коснутся лишь грузовиков общим весом свыше 44 т и нагрузкой на каждую ось больше 10 т.

Обновленная трасса вновь откроется для полноценного движения 21 апреля.

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