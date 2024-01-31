Трассу М-4 "Дон" частично закроют для ремонта

Туристам, которые планируют отправиться в отпуск на личном транспорте по трассе М-4 "Дон", из Краснодара до Ростова придется добираться в объезд – федеральная трасса частично будет закрыта для ремонта дорожного полотна уже в понедельник.

У водителей, которые планируют проехать в сторону Ростова из Краснодара по трассе М-4 "Дон", уже с понедельника, 18 марта, начнутся трудности – им придется делать серьезный "крюк", сообщает ГК "Автодор".

Причем такие ограничения будут действовать до конца ноября, и связано это с проведением работ на путепроводе.

"На 1056 км федеральной автотрассы М-4 "Дон" будет закрыт съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону. Для разворота пользуйтесь развязкой на 1054 км"

- ГК "Автодор"

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", о нынешнем состоянии федеральной трассы М-4 "Дон" неоднократно писали сами водители, после чего в правительстве Ростовской области нашли виновных в этом - это не последствия некачественного ремонта, а вина водителей большегрузов, заявили в правительстве региона.