Депутаты выбрали нового главу Кайтагского района Дагестана

Кайтагский район Дагестана, расположенный на юго-востоке республики, получил нового руководителя. Прежний глава района ранее был арестован.
Администрацию Кайтагского района возглавил Запир Гасанов, рассказали в пресс-службе районных властей.
В сообщении говорится, что главу муниципалитета выбирали депутаты районного собрания. Большинство отдали голоса за Гасанова, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что ранее районом руководил Алим Темирбулатов. Однако он некоторое время назад стал фигурантом уголовного дела. Экс-главу района уличили в мошенничестве. Как установило следствие, экс-чиновник незаконно раздавал участки земли, принадлежащие муниципалитету.