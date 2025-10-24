Вестник Кавказа

Депутаты выбрали нового главу Кайтагского района Дагестана

Депутаты выбрали нового главу Кайтагского района Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кайтагский район Дагестана, расположенный на юго-востоке республики, получил нового руководителя. Прежний глава района ранее был арестован.

Администрацию Кайтагского района возглавил Запир Гасанов, рассказали в пресс-службе районных властей.

В сообщении говорится, что главу муниципалитета выбирали депутаты районного собрания. Большинство отдали голоса за Гасанова, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что ранее районом руководил Алим Темирбулатов. Однако он некоторое время назад стал фигурантом уголовного дела. Экс-главу района уличили в мошенничестве. Как установило следствие, экс-чиновник незаконно раздавал участки земли, принадлежащие муниципалитету.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.