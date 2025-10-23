Минсельхозпрод Дагестана получил нового руководителя

Министр сельского хозяйства назначен в Дагестане. Им стал Шамиль Рамазанов, ранее возглавлявший Кулинский район республики.

Главой министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана стал Шамиль Рамазанов – указ о его назначении на этот пост подписал глава РД Сергей Меликов, рассказали в пресс-службе его администрации.

В последнее время Рамазанов был руководителем Кулинского района. Он занимал эту должность на протяжении более чем шести лет, с весны 2018 года. Перед этим Рамазанов некоторое время поработал первым замом районного главы.

Ранее в течение двух лет новый министр был генеральным директором компании "Учебно-опытное хозяйство".

До Рамазанова Минсельхозпродом управлял Зураб Куччаев – в статусе врио министра он трудился с апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дагестане впервые появился оливковый сад – который стал первой плантацией олив и во всей России. Он был высажен в текущем году. Владельцы планируют начать собирать урожай через три года. А в целом оливковые деревья могут жить и плодоносить на протяжении 1,5 тыс лет, так что если проект успешно реализуется, то Дагестан буквально на столетия будет обеспечен собственными оливками.



