ЧП с газом стало почти на 60% меньше в Дагестане

Количество инцидентов, произошедших из-за бытового газа в Дагестане, за год сократилось более чем в два раза. В том числе этому способствовало повышение сознательности жителей республики, говорят специалисты.

Тенденция уменьшения числа чрезвычайных происшествий из-за бытового газа четко отслеживается в Дагестане, о позитивном тренде рассказал гендиректор компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

По его словам, в общей сложности за 2025 год в Дагестане произошел 21 инцидент, в том числе речь идет о взрывах газа в домах и отравлениях угарным газом.

"Это на 58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"

– Ризван Мурадов

Глава компании рассказал и о том, благодаря чему удалось выйти на такую позитивную картину. По его словам, сыграло роль ужесточение контроля за ситуацией с бытовым газом со стороны руководства региона. Повысилась эффективность работы газовщиков, более сознательно относиться к безопасности стали сами жители республики.

Мурадов добавил, что газовое оборудование надо проверять ежегодно. Тогда газовая служба сможет вовремя обнаруживать проблемы и не допускать утечек.