Деноминацию национальной валюты одобрили в Иране

В Иране намерены провести деноминацию нацвалюты. Власти Исламской Республики отмечают, что она необходимо, поскольку она почти утратила свою ценность.

Правительство Ирана одобрило проект закона о деноминации риала. Об этом поведала Фатема Мохеджерани, представитель правительства Исламской Республики.

Она подчеркнула, что власти приняли такое решение для того, чтобы уменьшить психологическое давление и реализовать ряд реформ.

"Для того чтобы снизить психологическое давление и провести ряд структурных реформ, правительство одобрило этот законопроект"

– Фатема Мохеджерани

Она также обратила внимание на то, что из-за инфляции нацвалюта стала практически бесполезной.

В ближайшее время законопроект должны будут одобрить депутаты меджлиса и Совет стражей конституции.

В начале текущего месяца в Минприроды Ирана сообщили, что страна обладает подземными богатствами на $27,5 трлн.