Иран обладает подземными богатствами на $27,5 трлн

Подземные богатства на $27,5 трлн имеет Иран, согласно подсчетам министерства природных ресурсов. Он занимает пятое место в мире по этому показателю.

Иран имеет подземные богатства на $27,5 трлн, сообщило издание Ayooq.ir, ссылаясь на слова заместителя министра природных ресурсов и минеральных запасов Ирана Даруша Исмаили.

Он отметил, что Иран попал на пятое место в мире после РФ, США, Саудовской Аравии и Канады и обладает полезными ископаемыми на $1 трлн 400 млрд.

"Из них минимум 5% составляет минеральное сырье. Выданы лицензии на разведку месторождений с общим объемом инвестиций $29 млрд. Это означает, что разведано только 2% запасов"

- Даруш Исмаили

Существует очевидная необходимость проведения геологоразведочных работ, подчеркнул замминистра. По его словам, от горнодобывающего и минерально-перерабатывающего сектора есть возможность получить около $10 трлн.