Вестник Кавказа

Иран обладает подземными богатствами на $27,5 трлн

Иран обладает подземными богатствами на $27,5 трлн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные богатства на $27,5 трлн имеет Иран, согласно подсчетам министерства природных ресурсов. Он занимает пятое место в мире по этому показателю.

Иран имеет подземные богатства на $27,5 трлн, сообщило издание Ayooq.ir, ссылаясь на слова заместителя министра природных ресурсов и минеральных запасов Ирана Даруша Исмаили.

Он отметил, что Иран попал на пятое место в мире после РФ, США, Саудовской Аравии и Канады и обладает полезными ископаемыми на $1 трлн 400 млрд.

"Из них минимум 5% составляет минеральное сырье. Выданы лицензии на разведку месторождений с общим объемом инвестиций $29 млрд. Это означает, что разведано только 2% запасов"

- Даруш Исмаили

Существует очевидная необходимость проведения геологоразведочных работ, подчеркнул замминистра. По его словам, от горнодобывающего и минерально-перерабатывающего сектора есть возможность получить около $10 трлн.

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