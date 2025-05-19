Иран наращивает число пробуренных скважин

Иран активизирует разработку своих нефтегазовых месторождений – только с марта текущего 2025 года страна пробурила 48 нефтяных и газовых скважин, 11 из которых оказались эксплуатационными.

Иран ведет интенсивную разведку запасов углеводородов - за первые четыре месяца текущего иранского года с марта по июль текущего 2025 года в стране было пробурено и расширено 48 нефтяных и газовых скважин – это на 17 больше, чем годом ранее, сообщил заместитель исполнительного директора Национальной иранской буровой компании (NIDC) Хамидреза Шафии.

11 из новых пробуренных скважин оказались эксплуатационными, а 37 проходят этап ремонта, передает Trend.

В общей сложности иранские геологоразведчики пробурили 41 500 м, сейчас специалисты NIDC используют для этого 18 из 64 буровых установок компании в активных проектах на суше и море.

Напомним, общие запасы углеводородов Ирана составляют около 1,2 трлн баррелей в нефтяном эквиваленте, 340 млрд баррелей из них, а это лишь 30% от общих запасов – извлекаемые, добывать остальные 70% не позволяют технологические ограничения.