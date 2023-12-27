Иран нарастил стоимость своего нефтегазового сектора

В ЦБ Ирана заявили, что в период с марта 2024 по март 2025 нефтегазовый сектор подорожал на 11%. На эту отрасль пришлось более 8% от общего валового внутреннего сырьевого продукта.

Нефтегазовый сектор Ирана в период с 20 марта прошлого года по 2025 текущего года подорожал на 11,2%, приводит данные Центральный банк Исламской Республики.

ВВП нефтегазового сектора в текущих ценах достиг порядка $29 млрд. В Центробанке указали, что на данную отрасль пришлось свыше 8% от общего валового внутреннего сырьевого продукта.

Общий объем иранского ВВП за указанный период, с учетом добычи сырой нефти, достиг около $357 млрд – на 32,4% больше показателей прошлого года.