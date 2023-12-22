Казахстан увеличит поставки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Казахстан нарастит экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В Астане заявили, что увеличение поставок состоится уже в текущем году.

Руководитель министерства энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о планах страны увеличить поставки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси Джейхан.

Министр подчеркнул, что наращивание экспорта планируется совершить уже в текущем году. По его словам, поставки будут увеличены с 1,4 млн тонн до 1,7 млн тонн.

Аккенженов добавил, что в первом полугодии Казахстан транспортировал около 800 тыс тонн нефти. Глава ведомства заключил, что работа по данному направлению продолжается.