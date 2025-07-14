В Казахстане опровергли остановку отгрузки нефти через российские порты

Власти Казахстана заявили, что нефть из РК продолжает идти на экспорт через морские порты РФ, опровергнув публикации в СМИ о приостановке этого процесса.

Казахстанская нефть продолжает отгружаться через российские морские порты, заявили в Минэнерго республики.

Таким образом в ведомстве опровергли сообщения СМИ о приостановке поставок "черного золота" после нового указа президента РФ Владимира Путина, пишет "Интерфакс".

"По ситуации в порту Усть-Луга, в связи с введением в действие дополнительных мер по повышению защищенности объекта транспортной инфраструктуры, АО "КазТрансойл" ведет переговоры с ООО "Невская трубопроводная компания"

– Минэнерго Казахстана

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о введенном Россией временном запрете для иностранных танкеров на загрузку в российских портах, в связи с чем на время якобы были прекращены поставки казахстанской нефти, а также экспорт нефти российской из порта Новороссийск.