Вестник Кавказа

В Казахстане опровергли остановку отгрузки нефти через российские порты

В Казахстане опровергли остановку отгрузки нефти через российские порты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Казахстана заявили, что нефть из РК продолжает идти на экспорт через морские порты РФ, опровергнув публикации в СМИ о приостановке этого процесса.

Казахстанская нефть продолжает отгружаться через российские морские порты, заявили в Минэнерго республики.

Таким образом в ведомстве опровергли сообщения СМИ о приостановке поставок "черного золота" после нового указа президента РФ Владимира Путина, пишет "Интерфакс".

"По ситуации в порту Усть-Луга, в связи с введением в действие дополнительных мер по повышению защищенности объекта транспортной инфраструктуры, АО "КазТрансойл" ведет переговоры с ООО "Невская трубопроводная компания"

– Минэнерго Казахстана

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило о введенном Россией временном запрете для иностранных танкеров на загрузку в российских портах, в связи с чем на время якобы были прекращены поставки казахстанской нефти, а также экспорт нефти российской из порта Новороссийск.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
455 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.