Вестник Кавказа

Экспорт российской нефти вырос за месяц – СМИ

Экспорт российской нефти вырос за месяц – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ нарастила экспорт нефти на фоне ослабления квот ОПЕК+, а также сезонных остановок НПЗ.

Россия стала поставлять на зарубежные рынки значительно больше нефти к середине июля, пишет Bloomberg. 

Отмечается, что за последнюю неделю рост поставок составил 3%, достигнув отметки в 3,23 млн баррелей. Это стало максимальным показателем с начала лета. 

Заметную роль в наращивании экспорта играют балтийские порты – Приморск и Усть-Луга. Терминалы приняли наибольшее количество танкеров с осени 2024 года. 

Подчеркивается, что рост поставок вызван ситуацией с квотами ОПЕК+, а также остановкой ряда НПЗ на обслуживание, что позволило направить больше сырья за границу.

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