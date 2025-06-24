Россия поставляет в Индию более трети всей нефти

РФ остается лидером по поставкам нефти в Индию, заявил глава Миннефти этой страны Шри Хардип Сингх Пури. Он оценил общий объем поставок российской нефти примерно в два миллиона баррелей в день.

В Индии заявили о лидерстве России на нефтяном рынке страны – такие данные озвучил индийский министр нефти и газа Шри Хардип Сингх Пури.

По его словам, общий объем импорта нефти в Индию составляет 5,6 млн баррелей в сутки. Как уточнил глава Миннефти Индии в кулуарах 9-го международного семинара ОПЕК, Россия по-прежнему в числе самых крупных поставщиков "черного золота", пишет РИА Новости.

"Думаю, мы импортируем из России 2 млн баррелей"

– Шри Хардип Сингх Пури

Чиновник также сообщил, что после РФ в списке самых крупных импортеров нефти в Индию идет Ирак.