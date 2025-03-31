День независимости отмечают в Грузии

Грузия сегодня празднует День независимости. Страна восстановила суверенитет в 1991 году. По всей республике пройдут мероприятия и народные гуляния.

Грузия сегодня отмечает День независимости. Празднование приурочено к дате провозглашения Первым демократическим правительством под руководством Ноэ Жордания независимости в 1918 году.

Однако Грузинская Демократическая Республика просуществовала два с половиной года и была ликвидирована в 1921 году после установления в стране советской власти.

На ее месте была сформирована Социалистическая Советская Республика Грузия, которая спустя время вошла в состав Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики.

В 1991 году после принятия 9 апреля "Акта о восстановлении государственной независимости" на основании итогов референдума, который состоялся 31 марта того же года, Грузия восстановила свой суверенитет.

Массовые гуляния и множество культурных мероприятий в течение всего дня будут проходить как в Тбилиси, так и в других городах и регионах Грузии. В столице празднование начнется с торжественной церемонии принесения присяги военнослужащими.

На площади Свободы и на площади Орбилеани для жителей и гостей Тбилиси организуют различные активности и пространства. Кроме того, запланированы гастрофестиваль, мастер-классы и музыкальный концерт.