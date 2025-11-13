Вестник Кавказа

Дело о мошенничестве в отношении бывшего замглавы Краснодара поступило в суд

В краснодарский суд поступили материалы уголовного дела в отношении Всеволода Нетребы. Экс-замглавы Краснодара проходит фигурантом по делу о мошенничестве.

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-замглавы Краснодара Всеволода Нетребы, который обвиняется в покушении на мошенничество, сообщается в картотеке судов. 

Сообщается, что дело будет рассматриваться в Первомайском суде Краснодара. Чиновник обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В материалах уголовного дела фигурирует вице-мэр Краснодара, другие обвиняемые не указаны. Информации о дате слушаний пока нет. 

Отметим, что Нетреба был задержан весной этого года. У экс-чиновника провели обыски.

