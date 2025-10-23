Прямые рейсы из Краснодара в Израиль появятся с 10 декабря

Рейсы в Израиль будут запущены из еще одного города России. "Азимут" свяжет Краснодар и Тель-Авив зимой.

Российская компания "Азимут" с 10 декабря начнет выполнять прямые рейсы между Краснодаром и Тель-Авивом.

Международные рейсы на этом направлении возобновятся после нескольких лет перерыва. Самолеты будут летать по средам и воскресеньям. Добраться из Краснодара в Израиль можно будет на 3 часа 20 минут.

Билеты уже доступны, перелет туда-обратно с багажом обойдется в 36 тыс рублей.

Также из РФ в Израиль осуществляются прямые рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Минеральных Вод.