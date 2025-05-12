Вестник Кавказа

Дело бывшего вице-премьера Армении передадут в суд

Дело бывшего вице-премьера Армении передадут в суд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно позиции следствия, бывший вице-премьер Армении Геворкян легализовал незаконных доходов на сумму в $12 млн. Делом займется суд.

Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в отмывании денег, материалы уголовного дела будут переданы в суд, информируют армянские СМИ. 

Согласно материалам уголовного дела, Геворкяну вменяют в вину попытку легализовать незаконные доходы на сумму свыше $12 млн. Как полагает следствие, политик активно приобретал недвижимость, которую оформлял на родственников.    

Отмечается, что недвижимость была куплена в Армении и Чехии. 

Политик также замешан в уголовном деле о крупной взятке, которую, по версии следствия, он получил от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян. Другим обвиняемым по делу проходит экс-президент Роберт Кочарян.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.