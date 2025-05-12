Дело бывшего вице-премьера Армении передадут в суд

Согласно позиции следствия, бывший вице-премьер Армении Геворкян легализовал незаконных доходов на сумму в $12 млн. Делом займется суд.
Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в отмывании денег, материалы уголовного дела будут переданы в суд, информируют армянские СМИ.
Согласно материалам уголовного дела, Геворкяну вменяют в вину попытку легализовать незаконные доходы на сумму свыше $12 млн. Как полагает следствие, политик активно приобретал недвижимость, которую оформлял на родственников.
Отмечается, что недвижимость была куплена в Армении и Чехии.
Политик также замешан в уголовном деле о крупной взятке, которую, по версии следствия, он получил от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян. Другим обвиняемым по делу проходит экс-президент Роберт Кочарян.