Роберта Кочаряна хотят лишить миллионов долларов и 22 объектов недвижимости

Генпрокуратура Армении намерена конфисковать у экс-президента Кочаряна имущество, которое, как предполагает обвинение, было добыто незаконным способом.

Экс-президент Армении и один из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта Роберт Кочарян заинтересовал генпрокуратуру республики, которая намерена добиться конфискации у политика недвижимости и банковских активов.

Сообщается, что Кочарян может лишиться 22 объектов недвижимости, долей в 15 компаниях, а также крупных банковских вкладов в долларах, драмах и рублях. По версии государственных обвинителей, экс-президент Армении обогатился незаконным способом.

"В интересах Армении прокуратура требует конфисковать: свыше 3 млн долларов, облигации на сумму 985 млн драмов (2.5 млн долларов), банковские вклады на сумму более 1.4 млн долларов, права требования по займам на сумму более 4 млн долларов, 8.3 млрд драмов, 260 млн рублей и около 590 тыс. евро, два транспортных средства и т.д."

– генеральный прокурор Анна Вардапетян

Ответчиками по делу выступают Роберт Кочарян и члены его семьи. Как отмечают СМИ, дело о конфискации имущество экс-главы страны может стать крупнейшим в современной истории Армении.