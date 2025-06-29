Делегация Минобороны Ирана участвует в авиашоу в Дубае

Министр обороны Ирана возглавил большую делегацию иранского военного ведомства на Международной авиавыставке Dubai Airshow 2025, стартовавшей в ОАЭ – он прибыл в Дубай по приглашению эмиратского коллеги.
Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана генерал Азиз Насирзаде возглавил высокопоставленную делегацию оборонного ведомства страны, которая прибыла в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в Международной авиавыставке Dubai Airshow 2025.
Планируется, что в ходе визита иранская делегация проведет ряд встреч с представителями ОАЭ, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.
Визит главы Минобороны ИРИ в Дубай проводится по приглашению министра обороны ОАЭ Рашида ибн Мохаммеда Аль Мактума, он проходит в рамках оборонной дипломатии Ирана и направлен на укрепление регионального взаимодействия и изучение возможностей сотрудничества в различных областях.