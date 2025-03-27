Вестник Кавказа

Делегация ЕНД прибыла в США

Делегация ЕНД прибыла в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители ЕНД прибыли в США. В ходе поездки они постараются посодействовать скорейшему введению санкций в отношении Бидзины Иванишвили.

Делегация грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" начала визит в Соединенные Штаты. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

В состав делегации вошел Николоз Саакашвили, сын бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Главная цель поездки – попытаться обеспечить принятие MEGOBARI Act, который предполагает санкции для миллиардера и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его окружения.

Ожидается, что в ходе визита представители ЕНД проведут встречи в Сенате.

Напомним, "Нацдвижение" находится на пороге закрытия в Грузии. Во вторник в парламенте республики проходит обсуждение поправок к законопроекту, предусматривающему запрет партии Саакашвили.

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