Делегация ЕНД прибыла в США

Представители ЕНД прибыли в США. В ходе поездки они постараются посодействовать скорейшему введению санкций в отношении Бидзины Иванишвили.
Делегация грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" начала визит в Соединенные Штаты. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.
В состав делегации вошел Николоз Саакашвили, сын бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Главная цель поездки – попытаться обеспечить принятие MEGOBARI Act, который предполагает санкции для миллиардера и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и его окружения.
Ожидается, что в ходе визита представители ЕНД проведут встречи в Сенате.
Напомним, "Нацдвижение" находится на пороге закрытия в Грузии. Во вторник в парламенте республики проходит обсуждение поправок к законопроекту, предусматривающему запрет партии Саакашвили.