Парламент Грузии готовит запрет партии Саакашвили

Парламент Грузии обсудит поправки к законопроекту по запрету в стране "Единого национального движения". Депутаты обсудят проект в третьем чтении на пленарном заседании.

Грузинский парламент сегодня обсудит поправки к законопроекту, которыи предусматривает запрет в стране партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

Согласно документу, под запретом будет формирование партии, цель которой - свержение конституционного строя или изменение его путем насилия, пропаганды войны, разжигание розни, нарушение суверенитета и территориально целостности.

Уточняется, что грузинские парламентарии обсудят данный законопроект в третьем чтении на пленарном заседании.

Как в Грузии будут запрещать ЕНД?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о дальнейших действиях властей по запрещению "Единого национального движения" после принятия парламентом соответствующего закона.

"Закон будет принят, этому уже не помешать. Но сам по себе закон не запретит ЕНД, а создаст правовые основания для обращения в Конституционный суд. Согласно его тексту, в Грузии будет запрещено существование и формирование партий и движений, которые угрожают государственной безопасности и занимаются организацией беспорядков – соответственно, дальше в Конституционный суд будет направлено обращение о признании ЕНД таковой партией, поскольку она продвигает ультраагрессивную политику и угрожает госбезопасности. Аналогичная процедура существует, например, в Германии и скоро может быть применена к ультраправой партии "Альтернатива для Германии"", - прежде всего сказал он.

"При этом "Грузинская мечта" уже заявила, что не будет подавать такой иск в Конституционный суд до октябрьских муниципальных выборов. У этого обещания есть важный политический смысл. "Грузинская мечта" четко понимает, что часть европейских и американских коллег используют ЕНД и другую грузинскую оппозицию, чтобы расшатывать ситуацию в Грузии, для борьбы с этим и создается законодательная основа – но сейчас правящая партия оставляет окошко возможностей и для западных коллег, и для местной оппозиции, чтобы они могли сделать шаг назад. В случае оппозиционных партий это означает участие в местных выборах и продолжение их политической деятельности в парламенте и других органах власти", - обратил внимание Арчил Сихарулидзе.

"Если оппозиция не примет это предложение вернуть политическую борьбу в нормальное русло, а европейские коллеги с частью американских коллег продолжат придерживаться позиции, что в Грузии необходимо дестабилизировать ситуацию, то после октябрьских выборов может быть применен этот новый законодательный рычаг – признание ЕНД неконституционной партией и ее запрет", - отметил политолог.

Какой будет Грузия без ЕНД?

Основатель SIKHA Foundation подчеркнул, что запрет "Единого национального движения" едва ли значительно повлияет на грузинское политическое поле. "ЕНД – это партия, которая ни разу за последние 12 лет не выигрывала выборы. Путем выборов она не может прийти к власти в республике. Если мы посмотрим на результаты последних парламентских выборов, то четыре оппозиционных партии вместе собрали всего 700 с чем-то тысяч голосов, в то время как "Грузинская мечта" одна собрала больше их всех вместе взятых. ЕНД по своей идеологии изжила себя, остаются только ее отголоски, которые уходят в разные направления и пытаются как-то себя представить в новом виде", - сообщил Арчил Сихарулидзе.

"По сути, "Единое национальное движение" как партия оказалось в плену политической фигуры Михаила Саакашвили. Когда настали новые времена, она просто не переформатировалась, никак не изменилась и в результате стала радикальной ячейкой грузинского политического поля. Если бы к ней относились так же, как к АдГ в Германии, ее бы уже давно запретили, закрыли и вовсе не вели бы диалог. Представители ЕНД ведь не скрывают, чего хотят, и открыто призывают к революции и госперевороту в Грузии. С этой точки зрения запрет ЕНД не будет иметь для Грузии негативных последствий", - продолжил он.

"Аффилированные с ЕНД партии постараются отойти от него как можно дальше. Оппозиционная "Лело" и партия Георгия Гахария, скорее всего, примут участие в местных выборах, и сейчас они максимально стараются подчеркнуть, что они ничего общего с ЕНД не имеют. ЕНД растеряла статус второй партии в Грузии, утратила избирателей, не имеет значительной поддержки и попросту не понимает, куда ей теперь идти. Ее лозунги не изменились с 2003 года, в то время как ситуация в стране переменилась фундаментально", - добавил политолог.

При этом на одном законодательном запрете ЕНД процесс борьбы с радикалами не остановится. "Будет запрещена не просто партия, но ее идеология. Поэтому надо будет посмотреть, как "Грузинская мечта" станет бороться с теми людьми, которые эту партию создали. Например, что произойдет, если они создадут новую партию? Мне кажется, закон интересен именно в этом направлении – будет ли он распространяться на любые политические объединения созданные видными членами ЕНД? Я думаю, да. "Грузинская мечта", если уж начала войну или как минимум холодную конфронтацию с западными недоброжелателями и частью оппозицией, должна довести это логического заключения и не дать метастазам распространяться. ЕНД понадобится не просто запретить, но и не дать ей переродиться", - заключил Арчил Сихарулидзе.