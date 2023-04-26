Вестник Кавказа

Дагестан занял второе место по кори в России

Мишка в маске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор сообщил, что Дагестан попал в тройку антилидеров по заболеваемости корью в России. По общему числу заболеваний в 2024 году регион уступил только Москве.

Республика Дагестан оказалась на второй строчке по количеству случаев кори среди регионов России, следует из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2024 году".

Согласно документу, в России сложилась тревожная ситуация с корью. Как сообщает "Коммерсантъ", в общей сложности за год было зарегистрировано 22 455 случаев заболевания, при этом заболеваемость в 2024 году (15,35 случая на 100 тыс населения) оказалась выше показателя 2023 года в 1,72 раза.

Чаще всего болели корью в Москве: там зафиксировано 5035 заболевших. Вторую строчку занял Дагестан (2199 пациентов), за ним следует Московская область (1798).

Как уточнили в Роспотребнадзоре, две трети заболевших (а именно 67%) не достигли возраста 18 лет. Активнее всего вирус распространялся у детей до года: уровень заболеваемости в этой возрастной категории вырос в 2,2 раза относительно прошлого года.

Уточняется, что почти 90% заболевших не имели прививок. Минимум четверо непривитых детей скончались.

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