Вестник Кавказа

Дагестан возрождает консервную промышленность

Апельсиновый сок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Дагестана продолжает курс на возрождение консервной промышленности – в 2025 году планируется перезапустить Чиркатинский консервный завод.

Производство консервов будет и далее восстанавливаться в Дагестане, рассказал глава республики Сергей Меликов в рамках послания Народному Собранию региона.

Он напомнил, что, благодаря участию инвесторов, ранее удалось перезапустить Кикунинский консервный завод.

"В текущем году необходимо обеспечить запуск и Чиркатинского консервного завода"

– Сергей Меликов

Глава региона дал поручение правительству – предоставить инвестору всю поддержку, которая будет ему необходима.

Меликов также рассказал, что Кикунинский консервный завод в год перерабатывает порядка 1,5 тыс т фруктов, с его производственных линий сходят полмиллиона литров соков.

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