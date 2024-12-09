Дагестан возрождает консервную промышленность

Руководство Дагестана продолжает курс на возрождение консервной промышленности – в 2025 году планируется перезапустить Чиркатинский консервный завод.
Производство консервов будет и далее восстанавливаться в Дагестане, рассказал глава республики Сергей Меликов в рамках послания Народному Собранию региона.
Он напомнил, что, благодаря участию инвесторов, ранее удалось перезапустить Кикунинский консервный завод.
"В текущем году необходимо обеспечить запуск и Чиркатинского консервного завода"
– Сергей Меликов
Глава региона дал поручение правительству – предоставить инвестору всю поддержку, которая будет ему необходима.
Меликов также рассказал, что Кикунинский консервный завод в год перерабатывает порядка 1,5 тыс т фруктов, с его производственных линий сходят полмиллиона литров соков.