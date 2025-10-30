Дагестан продолжит развивать инфраструктуру туризма

Красоты Дагестана и ласковое Каспийское море привлекают в регион все больше туристов, растет и пассажиропоток аэропорта Махачкалы - к концу года он увеличится как минимум на 5-10%.

В Дагестане активно реализуются частные и государственные инвестиционные проекты по развитию туристической инфраструктуры, сообщил министр туризма и народных художественных промыслов региона Эмин Мерданов.

Яркое свидетельство тому – рост пассажиропотока в главной воздушной гавани региона, аэропорта Махачкалы, который неуклонно растет, отметил министр, передает "Это Кавказ".

"В 2021 году пассажиропоток аэропорта Махачкалы достиг рекордных 2 млн пассажиров, в 2022 году он уже составил 2,5 млн человек, а в 2023-м - 2,8 млн. В этом плане мы продолжаем расти. В 2025 году он вырастет еще на 5−10%, хотя мне кажется, что итоговая цифра будет немного больше"

- Эмин Мерданов

Также глава Минутризма напомнил о начале строительства курортного отеля сети Azimut в Дербенте и открытии нового парка и уникального пещерного комплекса в Сулакском каньоне, отметив: это отдельная точка притяжения, отдельный туркластер.

Большая работа проводится и в Каспийском прибрежном кластере.

Также министерство проводит большое количество фестивалей, форумов и спортивных соревнований, и в следующем году их будет еще больше, - добавил Мерданов.