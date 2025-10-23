Дагестан примет III Международный Каспийский цифровой форум на следующей неделе

Махачкала через пять дней проведет одно из центральных международных событий в России – Каспийский цифровой форум, куда приедут гости из Казахстана, Узбекистана и Ирана.

Глава Минцифры Дагестана Юрий Гамзатов рассказал о завершении подготовки к проведению в Махачкале III Международного Каспийского цифрового форума. Он состоится в следующие четверг и пятницу, 30-31 октября. Организаторы рассчитывают, что в событии примут участие свыше тысячи человек, причем не только из субъектов РФ, но и из других стран.

Гамзатов отметил, что на сегодняшний день известно о гостях из Казахстана, Узбекистана и Ирана (часть иностранных участников будет присутствовать лично, а часть – по видеомосту). Что касается россиян, то на форуме зарегистрировано порядка 600 человек из 15 областей и республик, и регистрация пока продолжается.

"География не маленькая, очень много разных регионов – Республика Крым, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Владимирская область, Хабаровский край, Тюменская область"

– Юрий Гамзатов

Министр обратил внимание, что в этом году желающие участвовать в Международном Каспийском цифровом форуме более активны, чем год назад, что говорит о росте популярности этого мероприятия.

Центральными темами события заявлены реализация проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг", экологические проблемы Каспийского моря и перспективы торговли через агрегаторы интернет-магазинов с соседними государствами.

"Обсудим взаимное признание определенных электронных документов в ходе торговли и общения со странами Прикаспийского региона и ближнего зарубежья при прохождении транспортного коридора"

– Юрий Гамзатов

Кроме того, на форуме будет организована отдельная спортивно-развлекательная программа – участники посоревнуются в хоккее, хакатоне, спорт-программировании, фиджитал-футболе и гонке дронов, пишет "ТАСС Кавказ".

Отметим, что по решению МИД РФ этот форум признан одним из центральных международных мероприятий года на территории России.