Дагестан нарастит экспорт в прикаспийские страны

Дагестан принял участие в форуме губернаторов прикаспийских регионов в Иране, на котором представитель республики рассказал о планах по увеличению экспорта.

В Иране состоялся Первый форум губернаторов прикаспийских регионов, в котором принял участие председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В ходе форума дагестанский чиновник выступил на одной из сессий, посвященной экономико-инвестиционному развитию регионов, заявив о длительном торгово-экономическом сотрудничестве между Дагестаном и Ираном и отметив поставки иранских продовольственных товаров, в особенности чая и какао.

Представитель республики сообщил о намерении региона продолжить плодотворное сотрудничество и стремлении диверсифицировать номенклатуру поставок, расширив ассортимент дагестанского экспорта.

"Дагестан, в свою очередь, осуществляет экспортные поставки мяса баранины, и мы намерены восстановить объемы поставок, которые реализовывали еще несколько лет назад, когда экспортировали несколько тысяч тонн баранины. Будем прорабатывать вопросы поставок мяса и с другими странами каспийского побережья, интерес к нашей продукции высокий"

– Абдулмуслим Абдулмуслимов

К числу перспективных направлений агроэкспорта республики относятся поставки винограда и иных свежих фруктов, плодоовощных консервов, капусты, риса, а также дагестанского урбеча. Более того, в перспективе Дагестан планирует наращивать экспорт товаров промышленного и строительного назначения.

В ходе форума предприниматели имели возможность задать вопросы руководителям официальных делегаций из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и российских регионов - Дагестана, Калмыкии и Астраханской области.