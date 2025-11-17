Иранский Решт принимает форум стран каспийского региона

В иранской провинции Гилян в городе Решт начал работу двухдневный международный форум Прикаспийских стран, в работе которого принимают участие главы прикаспийских регионов России, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана.

В иранском городе Решт (провинция Гилян) сегодня стартовал форум стран каспийского региона.

Форум проходит под девизом "Каспий: мост дружбы и региональное развитие", он собрал официальные делегации из двух районов Азербайджана (Лянкяран и Нефтчала), Мангистауской области Казахстана и Балканской области Туркменистана, трех регионов России - Астрахани, Дагестана и Калмыкии, а также представителей министерств иностранных дел стран-участниц, глав международных организаций и представителей бизнес-сообщества.

Также в мероприятии участвуют официальные лица из пяти иранских провинций (Гилян, Мазандаран, Гюлистан, Хормузган и Систан и Белуджистан), специальными гостями форума являются послы всех упомянутых стран.

В рамках форума 18–21 ноября проходит выставка Caspian 2025, в которой принимают участие 25 компаний из России и Казахстана.

Выбор места проведения не случаен: провинция Гилян расположена на южном берегу Каспийского моря и выступает важнейшим звеном в транспортной цепи, соединяющей Иран со странами Каспия, Россией, Центральной Азией и Восточной Европой. Провинция Гилян играет важную роль в Международном транспортном коридоре (МТК) "Север-Юг", становясь одной из основных осей мультимодального транзита между южными портами.

Основная задача форума - активизация сотрудничества между прибрежными регионами стран Каспийского моря, укрепления экономических, культурных, туристических и экологических связей.

В ходе форума пройдут специализированные панели, участники которых обсудят вопросы инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и туризме. Отдельная площадка будет посвящена вопросам восстановления экосистемы Каспийского моря.

Роль регионов в каспийском сотрудничестве

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении взаимодействия прибрежных каспийских регионов для сотрудничества государств Каспийской пятерки.

"Значение контактов регионов для сотрудничества на Каспии действительно большое. Конечно, ключевую роль в выстраивании взаимодействия играют центральные органы власти – правительства, парламенты – и крупные государственные корпорации, поскольку все пять прикаспийских государств характеризуются централизованной системой управления, и права у регионов не очень большие. В этом смысле Россия выделяется тем, что в рамках федеральной политики наши регионы имеют существенные возможности по части развития трансграничных связей", - прежде всего сказал он.

"Поэтому российские регионы на Каспийском море активно задействованы в сотрудничестве с соседями России по Каспию. Сейчас уже создана инфраструктура для такого сотрудничества – проложены транспортные коридоры, построены порты на Каспии, у стран накоплен опыт взаимодействия в области торговли и инвестиций. А ведь инфраструктура должна использоваться как раз на региональном уровне. Поэтому, я думаю, такие мероприятия, как форум в Реште, помогают лучше узнать возможности друг друга и перейти к практическому сотрудничеству", - подчеркнул Станислав Ткаченко.

Экономист перечислил сферы, в которых российские прикаспийские регионы заинтересованы в контактах с соседями. "Во-первых, это приграничное сотрудничество, торговля сельскохозяйственной продукцией. Мы больше покупаем в прикаспийских государствах, чем продаем, но тем не менее продажи Россией аграрной продукции как раз из этих регионов идут в Казахстан и Иран, в меньшей степени в Азербайджан. Речь идет о довольно существенных поставках", - отметил он.

"У нас есть совместные проекты в области энергетики. К примеру, на границе Казахстана и Оренбургской области построены газоочистительные мощности. В целом повестка довольно большая, но в большей степени она определяется сотрудничеством государств либо в рамках СНГ, либо в рамках ШОС. У того же Туркменистана постоянный нейтралитет, в интеграционных планах он участвует осторожно, разве что за исключением транспортной логистики. А все остальные государства так или иначе соединены интеграционными проектами, будь то СНГ или ШОС, куда недавно вступил Иран и где есть Казахстан и Россия", - заключил Станислав Ткаченко.