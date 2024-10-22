ЦСКА завоевал Кубок России по футболу

В Москве состоялся финал Кубка России по футболу. Победитель турнира определился лишь в серии послематчевых пенальти.
Московский футбольный клуб ЦСКА победил "Ростов" и стал обладателем Кубка России сезона 2024/25.
Игра проходила на столичном стадионе "Лужники".
Основное время матча закончилось вничью 0:0. А в серии послематчевых пенальти армейцы взяли верх со счетом 4:3.
Сезон 2024/25
В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 59 очков. "Ростов" с 39 очками занял восьмое место.