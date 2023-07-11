Чемпионат по приготовлению балкарских хычынов прошел в Нальчике

Первый чемпионат по приготовлению балкарских хычынов состоялся в пригороде Нальчика – на него собрались свыше 10 тыс гостей и участников.

Масштабное состязание по изготовлению балкарских хычынов прошло в столице Кабардино-Балкарии.

На чемпионат, который проводился впервые в истории, съехались в общей сложности более 10 тыс человек, как зрителей, так и участников.

Победителей определяли в двух категориях: "профессионал" (шеф-повара, а также сотрудники кафе и ресторанов) и "мастер" (непрофессионалы-любители). Приготовленные хычыны дегустировали гости КБР и ее жители.

Как рассказал глава администрации села Хасанья в пригороде Нальчика, организатор чемпионата Кайсын Азаматов, организаторы сами не рассчитывали на такой ажиотаж. По его словам, теперь планируется сделать мероприятие ежегодным, пишет ТАСС.

В программу праздника также вошли ярмарка мастеров и народных ремесленников и концерт.