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ЦБ РФ прояснил судьбу наличных денег

Банкноты России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Введение в оборот цифрового рубля не отменяет наличных денег. Об этом сообщает ЦБ РФ. Важно, что у цифрового рубля не будет срока годности.

Цифровой рубль не заменит собой наличные и безналичные рубли, сообщает пресс-служба Банка России.

Регулятор отметил также, что после появления цифрового рубля в обороте будут находиться как наличные, так и безналичные и цифровые рубли.  В итоге, каждый россиянин сможет выбрать ту форму валюты, которая ему удобнее.

Кроме того, в ЦБ уточнили, что у цифрового рубля не будет срока годности и отдельного курса по отношению к иным валютам.

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