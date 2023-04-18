ЦБ РФ прояснил судьбу наличных денег

Введение в оборот цифрового рубля не отменяет наличных денег. Об этом сообщает ЦБ РФ. Важно, что у цифрового рубля не будет срока годности.
Цифровой рубль не заменит собой наличные и безналичные рубли, сообщает пресс-служба Банка России.
Регулятор отметил также, что после появления цифрового рубля в обороте будут находиться как наличные, так и безналичные и цифровые рубли. В итоге, каждый россиянин сможет выбрать ту форму валюты, которая ему удобнее.
Кроме того, в ЦБ уточнили, что у цифрового рубля не будет срока годности и отдельного курса по отношению к иным валютам.