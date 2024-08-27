Вестник Кавказа

Представители МПА СНГ ведут наблюдение на парламентских выборах в Азербайджане

Представители МПА СНГ ведут наблюдение на парламентских выборах в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Наблюдатели от МПА СНГ начали работу на выборах в парламент Азербайджана. Избирательные участки открылись сегодня в 8.00 по местному времени (7.00 мск).

Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи СНГ осуществляет наблюдение на внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) в Азербайджане, сообщает корреспондент "Вестника Кавказа".

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ выступает первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин.

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

В общей сложности на парламентские выборы в Азербайджане зарегистрированы 598 международных наблюдателей от 51 учреждения и 69 стран. В их числе зарегистрировано 227 наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ и 61 наблюдатель от ПА ОБСЕ. Кроме того, наблюдение будут вести парламентские делегации из множества стран, а также председатели восьми избирательных комиссий.

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