Муниципальный форум стран БРИКС 2024 завершился в Москве

В Москве на площадке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" 27–28 августа прошел VI Международный муниципальный форум стран БРИКС. Это крупнейшая площадка для обсуждения ключевых вопросов муниципального сотрудничества.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев:

Объединение БРИКС - один из главных, а может быть, уже и главный фактор международной политики, как бы это не нравилось тем, кто хотел бы сохранить за собой единоличное лидерство в современных мировых процессах. Мировое большинство своим участием в деятельности объединения БРИКС и своим интересом к БРИКС подтверждает, что однополярный мир уже не интересен человечеству, что будущее мира строится на принципах многополярности, на тех принципах, которые заложены в самом объединении БРИКС.

Принципы БРИКС подразумевают взаимоуважение и взаимопонимание, равенство, солидарность, открытость, инклюзивность и консенсус. Все эти принципы близки любому жителю государств, которые входят в объединение БРИКС, либо проявляют к нему интерес.

- Косачев.

Участие в форуме принимают представители 89 регионов России и делегации из 126 стран – в общей сложности более 5 тысяч человек из 500 городов мира. Форум стал значимой площадкой, на которой представители региональных и муниципальных органов управления стран БРИКС обмениваются своими опытом и идеями. На полях мероприятия участники обсуждают актуальные вопросы экономики, экологии, цифровых технологий, городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и культуры.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков:

Нынешний, шестой форум стал рекордным по составу, а главное - по насыщенности деловой повестки дня. За годы проведения Международный муниципальный форум зарекомендовал себя в качестве неотъемлемого элемента межгосударственного и межличностного общения, которое ориентировано в своей конструктивной направленности и зараженности на результаты для взаимодействия в формате БРИКС. Россия как председатель БРИКС уделяет самое пристальное внимание развитию диалога объединения с заинтересованными государствами Глобального Юга.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ключевой посыл Международного муниципального форума отражает основополагающие установки самого БРИКС: открытость друг другу и внешнему миру, взаимоуважение, неконфронтационность, ненаправленность против кого-либо. Форум предоставляет уникальную возможность для живого общения, обмена опытом, поиска партнеров и контрагентов, для совместных решений насущных проблем. Все это самоценно в нынешней столь непростой период развития международных отношений.

- Рябков.

Муниципальный форум стран БРИКС также предоставляет участникам возможность найти новых деловых партнеров и установить прямые контакты с представителями муниципальных властей и бизнеса. В мероприятии приняли участие и представители Азербайджана. Так в ”Экспоцентр” прибыл мэр Баку Эльдар Азизов. Азербайджан недавно направил официальную заявку на вступление в БРИКС. Она может быть рассмотрена в октябре.

Форум проводится при поддержке администрации президента и МИД РФ, содействие при его организации оказали Россотрудничество и правительство Москвы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников:

Россия в этом году председательствует в БРИКС, и Москва, по сути, символическая столица стран БРИКС. Если говорить о нашем Московском международном муниципальном форуме, то он поражает количеством деловых секций, количеством секций, посвященных обсуждению различных вопросов как городского хозяйства, так и общефедерального масштаба, большая деловая программа для предпринимателей. Поэтому мы можем смело говорить, что в Москве сегодня собрался весь мир.