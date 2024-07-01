Самолеты "Победы" будут вдвое чаще летать в Астрахань из Москвы

Авиакомпания "Победа" увеличит количество перелетов между российской столицей и Астраханью. Дополнительные рейсы начнут осуществляться с сегодняшнего дня.
Бюджетный перевозчик "Победа" нарастит число рейсов между столицей и Астраханью. Дополнительный рейс появится в расписании с 1 сентября.
Частота авиарейсов российского перевозчика "Победа" удвоится на маршруте Москва-Астрахань.
"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") с 1 сентября увеличивает частоту полетов из Москвы в Астрахань до двух рейсов в сутки"
– компания
Дополнительный рейс назначен на вечернее время, самолеты лоукостера будут выполнять вылеты из столичного аэропорта Шереметьево.