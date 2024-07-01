Вестник Кавказа

Самолеты "Победы" будут вдвое чаще летать в Астрахань из Москвы

Самолеты "Победы" будут вдвое чаще летать в Астрахань из Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Победа" увеличит количество перелетов между российской столицей и Астраханью. Дополнительные рейсы начнут осуществляться с сегодняшнего дня.

Бюджетный перевозчик "Победа" нарастит число рейсов между столицей и Астраханью. Дополнительный рейс появится в расписании с 1 сентября.

Частота авиарейсов российского перевозчика "Победа" удвоится на маршруте Москва-Астрахань.

"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") с 1 сентября увеличивает частоту полетов из Москвы в Астрахань до двух рейсов в сутки"

– компания

Дополнительный рейс назначен на вечернее время, самолеты лоукостера будут выполнять вылеты из столичного аэропорта Шереметьево.

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