Часть рейсов Air Astana в Дубай отменена из-за конфликта Ирана и Израиля

На фоне эскалации между Ираном и Израилем в компании Air Astana временно решили отменить рейс между Атырау и Дубаем. Приостановка сообщения между городами стартует с 28 июня.

Авиакомпания Air Astana с 28 июня временно не будет выполнять рейсы между Атырау и Дубаем в ОАЭ.

Решение связано с закрытием воздушного пространства Ирана на фоне конфликта с Израилем, что значительно увеличивает полетное время до Атыру. При этом перевозчик сохраняет в расписании прямые рейсы в Дубай из Алматы и Астаны, они выполняются в облет Ирана и Ирака - этими рейсами смогут воспользоваться путешественники из Атырау.

"Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов"

– Air Astana