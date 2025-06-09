Авиакомпания Flydubai приостановила полеты из России в Дубай

Руководство эмиратской авиакомпании Flydubai приняло решение на ближайшие два дня, 13 и 14 июня, отменить 22 запланированных авиарейса в столицу эмирата Дубай из 10 аэропортов в РФ на фоне атаки Израиля по Ирану.

Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai отменила 22 рейса в столицу эмирата Дубай на 13-14 июня из десяти аэропортов России, причиной в руководстве назвали ограничения воздушного пространства из-за нападения Израиля на Иран, всего на ее отмененных рейсах должны были вылететь около 3 тыс человек, сообщает Росавиация.

"Перевозчик Flydubai, по данным на 14:00 мск, отменил 22 рейса за 13-14 июня в Дубай (ОАЭ) из 10 аэропортов России, проинформировали агентство в авиакомпании… Общее количество пассажиров на отмененных рейсах – 3 тысяч"

- Росавиация

Ранее свои авиарейсы в Тель-Авив, Дубай и Тегеран на сегодня по соображениям безопасности отменила крупнейшая азербайджанская авиакомпания AZAL ("Азербайджанские авиалинии"), напоминает РИА Новости.

Впоследствии азербайджанские авиаторы отменили и авиарейсы, запланированные на сегодня, 13 июня, из Баку в Индию и Пакистан - Лахор, Мумбаи и Даммам, - сообщили в авиакомпании.