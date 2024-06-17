Бывший вице-губернатор Кубани стал мэром Сочи

Мэрию Сочи возглавил бывший вице-губернатор Кубани. Его кандидатура была выбрана в ходе тайного голосования.

Новым мэром Сочи стал бывший вице-губернатор Краснодарского края. Кандидатура Андрея Прошунина была выбрана депутатами городского собрания во время тайного голосования.

В Telegram-канале ГСС сказано, что на должность главы курорта претендовало также еще двое других кандидатов, однако их имена не разглашаются.

Председатель городского собрания Виктор Филонов объяснил, почему депутаты решили выбрать Прошунина. По его словам, это связано с его опытом работы на посту вице-губернатора Кубани, который позволяет ему лучше ориентироваться в проблемах города.