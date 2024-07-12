Юбилей Рашбила Захарьяева отметят в России и Азербайджане

В России и Азербайджане пройдут мероприятия, посвященные юбилею поэта Рашбила Захарьяева. Вечера памяти состоятся в Москве и Красной Слободе.

Мероприятия, посвященные 85-летию горско-еврейского поэта и журналиста Рашбила Захарьяева пройдут 21 июля в России и Азербайджане.

Вечер памяти поэта состоится в Общинном центре горских евреев в Москве. На нем откроется выставка и будет представлен фильм о судьбе и творчестве Захарьяева.

Гостями мероприятия станут государственные и общественные деятели, сотрудники посольств Азербайджана и Израиля в России.

Мероприятие также запланировано на родине Захарьяева – в поселке Красная Слобода в Азербайджане. В Музее горских евреев пройдут выставка к его юбилею, презентация книги "Этнокультурное многообразие Азербайджана" и показ фильма о поэте.

Кто такой Рашбил Захарьяев?

Рашбил Захарьяев – горско-еврейский поэт и журналист, родился 20 июля 1939 года в Красной Слободе. С отличием окончил школу и курсы журналистики МГУ, а затем и факультет журналистики АГУ.

Захарьяев был первым дипломированным журналистом в Красной Слободе. С 1966 по 1978 год он был собкором газеты "Шафаг". Его публиковали в республиканских газетах. Кроме того, Рашбил был автором рассказов и стихотворений.

Поэт и журналист ушел из жизни 16 мая 1978 года. Ему посвящена работа "Воспоминания о журналисте", в его часть назвали одну из улиц в поселке.