На Иссык-Куле пансионаты смогут приобретать иностранцы

Иностранные лица и компании получили право приобретать туристические объекты размещения на озере Иссык-Куль. Инвесторы из других стран помогут в комплексном развитии курорта в Киргизии.

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий иностранным инвесторам приобретать туристическую недвижимость на курорте Иссык-Куль.

Обсуждение соответствующей поправки началось в мае. Допуск иностранного бизнеса к работе на курорте позволит привлечь инвестиции и поможет развитию туристической локации и инфраструктуры. Иностранцы получили право приобретать во владение объекты рекреации на Иссык-Куле - турбазы, пансионаты, санатории, дома отдыха. При этом у них нет права покупки земли, территория будет предоставляться во временное пользование.

Все пляжи на Иссык-Куле останутся в общем пользовании, запрещено как-либо ограничивать доступ к водоему.