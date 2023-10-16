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Азербайджан приступил к строительству отеля 5* на Иссык-Куле

Азербайджан приступил к строительству отеля 5* на Иссык-Куле
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Масштабное строительство стартовало на Иссык-Куле. Через три года на озере планируется открыть пятизвездочный отель, строительством занимается Азербайджан.

На главном курорте Киргизии - озере Иссык-Куль, стартовало строительство крупного отеля категории "пять звезд", проект реализует Азербайджан.

О начале строительства рассказал сегодня управляющий делами президента Киргизии Каныбек Туманбаев. Он отметил, что в республике уже два года активно идет создание новым мест размещения в туристических зонах.

Начатый сегодня отель "пять звезд" на Иссык-Куле в селе Кара-Ой обещает стать комфортабельной и безопасной локацией для отдыха как местного населения, так и интуристов.

Всего Азербайджан получил в долгосрочную аренду 17 га земли. Территория будет включать парк на 4 га, пляж на 1 га, а также несколько корпусов отеля на 12 га.

Отель планируется открыть через три года.

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