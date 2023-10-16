Азербайджан приступил к строительству отеля 5* на Иссык-Куле

Опубликовано: 10:07, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масштабное строительство стартовало на Иссык-Куле. Через три года на озере планируется открыть пятизвездочный отель, строительством занимается Азербайджан.

На главном курорте Киргизии - озере Иссык-Куль, стартовало строительство крупного отеля категории "пять звезд", проект реализует Азербайджан.

О начале строительства рассказал сегодня управляющий делами президента Киргизии Каныбек Туманбаев. Он отметил, что в республике уже два года активно идет создание новым мест размещения в туристических зонах.

Начатый сегодня отель "пять звезд" на Иссык-Куле в селе Кара-Ой обещает стать комфортабельной и безопасной локацией для отдыха как местного населения, так и интуристов.

Всего Азербайджан получил в долгосрочную аренду 17 га земли. Территория будет включать парк на 4 га, пляж на 1 га, а также несколько корпусов отеля на 12 га.

Отель планируется открыть через три года.